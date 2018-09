„Party“ trotz Ende des Superlaufs

Auch kein schlechter „Trost“! Ein traumhafter Fallrückzieher von SAK 1b-Angreifer Manga musste her, um Abtenaus Nimbus der „Gegentorlosigkeit“ zu beenden - nach saisonübergreifend sensationellen 689 Minuten. Damit ist die weiße Gegentor-Weste der Tennegauer zwar futsch. Dafür gibt’s aber Platz eins in der 2. Nord B, der nun gehalten werden will