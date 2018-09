Völlig ohne Smartphone! So lebt Martin Hinteregger

„Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich habe diesen Weg eingeschlagen und für mich ist das sehr gut“, sagte der Kärntner am Sonntag im ÖFB-Camp in Bad Waltersdorf. „Du benutzt das Handy nur, wenn du einen Anruf kriegst oder einen Anruf tätigen willst, und das passiert eigentlich ganz selten am Tag. Deswegen hat man sehr viel Zeit für andere Dinge. Man lenkt sich nicht ab, wenn man nichts zu tun hat, sondern wenn man nichts zu tun hat, hat man halt nichts zu tun.“