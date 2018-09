Zweite Siebener-Klatsche für geschwächte Pucher

Das Debakel in Strobl war noch nicht verdaut, schon kassierte Puch gegen Zell zu Hause die nächste 1:7-Pleite. Für Klub-Boss Weidisch kein Wunder: „Von 22 Spielern in der Ersten haben 15 gefehlt - die Jungen sind in der Situation klar überfordert.“ Mit dem 1:3 gleich zu Beginn der zweiten Hälfte war das ungleiche Duell schon entschieden. Um und Auf bei Zell: Solciansky - der polnische Flankenkönig war an vier Toren beteiligt, machte das letzte dann gar noch selbst.