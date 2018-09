Zwei tödliche Motorradunfälle in Tirol

Zweites Unglück in Kappl

Ein zweiter tragischer Unfall passierte nur 45 Minuten später, gegen 13.15 Uhr, in Kappl im Paznaun. Dort lenkte eine 41-jährige Tirolerin ihren Pkw auf der Paznauntalstraße (B188) von Ischgl in Richtung Kappl. In ihrem Fahrzeug fuhren noch ihre beiden minderjährigenKinder mit. Zur selben Zeit lenkte ein 64-jähriger Vorarlberger sein Motorrad in Fahrtrichtung Ischgl. Auf Höhe des Gewerbegebietes Ulmicher Wald wollte die 41-Jährige mit ihrem PKW in den Gewerbepark abbiegen, ordnete sich dazu auf die Linksabbiegespur ein und bog in weiterer Folge in das Gewerbegebiet ab. Der entgegenkommende Vorarlberger konnte sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen, prallte frontal in den hinteren Bereich der Pkw-Beifahrerseite und kam dadurch zu Sturz. Der Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand Totalschaden.