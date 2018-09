Herzog: „Diese Niederlage tut mir richtig weh“

Die Leiden eines Teamchefs - Andi Herzog machte sie gestern gleich bei seiner Premiere für Israel zur Gänze durch. Kurz vor Anpfiff sichtlich angespannt, schlüpfte er mit Ankick vor 5000 Fans in Elbasan in die Rolle des Regisseurs. Dirigierte sein Team zum Auftakt der Nations League gegen Albanien von der Coaching-Zone aus, gab lautstark Anweisungen, klatschte immer wieder Beifall, zitterte und litt mit seinem von ihm an acht Positionen veränderten Team mit.