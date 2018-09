Mann sprang aus Wagen und überfiel Salzburgerin

Wilde Szenen in Salzburg-Gnigl am Freitag. Nachdem ein Auto an einer roten Ampel angehalten hatten, sprang der Beifahrer aus dem PKW und raubte einer 61-Jährigen die Handtasche. Der Mann lief samt der Beute zurück zum Auto, sprang wieder hinein. Der Räuber und der Fahrer entkamen unerkannt. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.