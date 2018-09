Lkw-Fahrer rastete aus: Drei Polizisten verletzt

Der Mann packte alles was ihm in die Hände kam und warf es nach den Beamten. Glasflaschen, Essen und sogar Equipment flogen in Richtung der Polizisten, der Lenker trat sogar von oben herab in Richtung der Beamten. Diesen blieb nichts anderes übrig, als Pfefferspray einzusetzen.