Kein WC am Bahnhof: Wirtshaus-Betreiber genervt

Wirbel um ein nicht vorhandenes „Stilles Örtchen“ am Bahnhof von Hall in Tirol: Seitdem die Anlage umgebaut wird, gibt es dort für die Zugfahrer keine Toiletten mehr. Und das wiederum bringt das Wirte-Ehepaar Posch von gegenüber auf die Palme. Viele, die ihre Notdurft verrichten müssen, erledigen dies nun frech in ihrem Lokal.