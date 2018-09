2000 Tickets für die „Krone E-Mobility Play Days“

Die „Krone E-Mobility Play Days auf dem Red Bull Ring sind nicht nur eine ausgezeichnete Gelegenheit, E-Autos und E-Bikes Probe zu fahren, die Besucher haben auch die Chance, beim umfangreichste Branchentreffen bemerkenswerte Vorträge von internationalen Experten zu erleben. Wer am 29./30. 9. die “The Red Bulletin Innovator Stage„ besucht, dem sind Einblicke in die Zukunft der Fortbewegung sicher. Die Liste der Vortragenden wartet mit zahlreichen klingenden Namen auf: von Markus Kreisel (Kreisel Electric), Boris Gausmann (Dekra), Peter Umundum (Post), Michael Friedmann (Rosenbauer), Hermann Stockinger (Easelink), Axel Puwein (Wirecard), Erwin Zarfl (AT&S) und Christoph Fraundorfer (My Esel) über Eric Feunteun (Direktor Elektroautos Renault Gruppe), Anders Wall (Chief International Officer of Green Mobility), Franz Rother (Chefredakteur Edison) und Peter Schöggl (AVL), der über die Elektrifizierung im Rennsport sprechen wird, bis hin zum Schweizer Formel-E-Piloten Nico Müller.