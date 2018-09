Nagelneue Schulen für die Grazer Kinder

So ist für eine neue Volksschule in Graz-Andritz ein Standort gefunden, nämlich auf den sogenannten Url-Gründen in der Stattegger Straße. 16 Klassen wird die Volksschule haben, die bis 2021 stehen soll. Insgesamt liegt der Bedarf an neuen Volksschulklassen bis 2022 in Graz bei 88!