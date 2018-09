Schweine bei Transport wie Müll ins Meer gekippt

Auf einem Video ist ein verdurstendes Schwein zu sehen, das zu geschwächt ist, um aufzustehen. PETA hat sich mit Briefen an die zuständigen Behörden in Bulgarien und Georgien gewandt. Die Tierrechtsorganisation fordert ein Verbot der Tiertransporte. „Laut unserem Informanten herrschen diese Zustände auf Tiertransporten über das Schwarze Meer seit mehreren Jahren – sie sind also die Regel und keine Ausnahme. Das ist nicht hinnehmbar“, so Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei PETA. „Dieser Fall macht erneut klar, dass Tiere wie leblose Ware behandelt und Gesetze europaweit missachtet werden. Kontrollen versagen komplett. Nur ein Verbot der Transporte kann den Tieren wirklich helfen.“