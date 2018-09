B 320: Ein erster Schritt in die richtige Richtung

Herbst 2020 als Ziel

„Das Thema beschäftigt mich in den verschiedensten Facetten, seit ich im Amt bin. Wir haben an diesem Punkt bereits vier Jahre Verzögerung, daher soll es jetzt umso schneller gehen. In den nächsten Tagen geht die EU-weite Ausschreibung hinaus. Im kommenden Frühjahr sollen dann die Bagger auffahren, im Herbst 2020 die ersten Autos über die Brücke fahren“, gibt Anton Lang Einblicke in die Marschroute. Aber auch wenn der Bundesverwaltungsgerichtshof nun alle Beschwerden gegen das Projekt abgewiesen hat, weiß Lang: „Was die Beschwerden betrifft, kann es noch zwei bis drei Jahre dauern, ehe eine Entscheidung gefallen ist.“