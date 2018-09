„Ranuk“-Zentrum im Spital wächst in die Höhe

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Haus A (Chirurgie West) wächst seit Beginn 2018 in großen Baufortschritten im Haus C das so genannte „RANUK“ Projekt heran. Das Projekt wird bei laufendem Betrieb umgesetzt und entsteht exakt im gut organisierten Zeit und Kostenplan - wieder eines der vielen erfolgreichen Bauprojekte der SALK.