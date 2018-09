„Wolf schauen im Alpenzoo“: Prügel für NR Gahr

„Wer Wölfe sehen will, soll in den Alpenzoo gehen“: Mit dieser Aussage in der „Krone“ hat sich VP-NR Hermann Gahr den Zorn von Tierschützern zugezogen, die mit Beschimpfungen und Beleidigungen reagierten. Gahr nimmt’s gelassen: „Das halte ich aus. Und ich bleibe dabei: Der Wolf hat in Tirol nichts verloren!“