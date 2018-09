Direkt bei Polizei in Anif Tankstelle überfallen

Das hielt zwei besonders dreiste junge Männer aber nicht davon ab, unvermutet in die Tankstelle zu stürmen. Einer der Männer springt übers Pult und bedroht den Angestellten mit einem Küchenmesser mit einer 30 cm langen Klinge, hält ihn in Schach. Sein Komplize plündert die Kasse, in der nur einige Hundert Euro Wechselgeld sind. Dann schnappt er sich noch mehrere Zigarettenpackungen. Die beiden flüchten zu Fuß. Der Angestellte drückt den Alarmknopf und rennt nach draußen, um nachzusehen, in welche Richtung die Männer davonlaufen. Drei Minuten später treffen die Polizisten ein und fordern sofort Verstärkung an.