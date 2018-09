Pickerl-Abzocke: So werden Autofahrer abkassiert

In der Zwickmühle

Mit der neuen Gesetzeslage beim Kfz-Gutachten ist es Werkstätten seit 20. Mai gestattet, ganz schnell „Gefahr im Verzug“ zu vermelden. Und damit ist jeder steirische Lenker sofort in der Zwickmühle: Denn sobald dieser Vermerk im Gutachten steht, darf man den Pkw nicht mehr bewegen und muss ihn kostspielig abtransportieren lassen. Doch wer tut sich schon diesen Aufwand an? Für viele Autofahrer ist es einfacher, die verlangten Reparaturen gleich bei der Werkstatt zu erledigen. „Genau so funktioniert die neue Pickerl-Abzocke“, warnen Verkehrs-Experten vor unseriösen Anbietern.