Einbrecher nehmen weiter Sportstätten ins Visier

Der derzeit noch unbekannte Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 06:30 Uhr Zutritt zu dem Gebäude, indem er eine Seiten- und eine Zugangstüre mittels Werkzeug aufzwängte bzw. diese auftrat. Anschließend brach er zwei dort befindliche Automaten auf und stahl daraus das Münzgeld. Aus dem in der Anlage befindlichen Sport-Café entwendete der Unbekannte eine Kellnergeldtasche sowie weiteres Münzgeld und Zigaretten. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. In den vergangenen beiden Wochen wurde auch in Sportstätten in Burgau und Feldkirchen bei Graz eingebrochen, es könnte sich also um die gleiche Tätergruppe handeln.