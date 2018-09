150 Jahre Tiroler Bezirkshauptmannschaften

„Ein sehr großer Teil der Bürgerinnen- und Bürgerkontakte zu den Behörden laufen über die Bezirkshauptmannschaften. Damit ist die BH die Visitenkarte des Landes“, betont LH Platter. Die Anforderungen an die Bezirkshauptmannschaften und an die Verwaltung sowie das Qualitätsniveau seien in den letzten Jahren und Jahrzehnten höher geworden, so der Landeshauptmann, der bereits vor zwei Jahren eine BH-Umfrage initiierte, die der Arbeit der Bezirkshauptmannschaften ein sehr gutes Zeugnis ausstellte: „Die Bürgerinnen und Bürger haben hohe Erwartungen an die Bezirkshauptmannschaft und sehen diese als sehr gut erfüllt an. Sowohl mit der Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch mit der Bearbeitungsdauer und der Servicequalität sind jeweils zwischen 80 und 90 Prozent der Befragten ‚sehr zufrieden‘ und ‚zufrieden‘“, erinnert LH Platter.