Kalb in Grube: Feuerwehr räumte zuerst Straße frei

Samstagmorgen um 07:45 Uhr wurde die zuständige Feuerwehr Fresing/Kitzeck zu einer Tierrettung in den Ortsteil Neurath, Gemeinde Kitzeck im Sausal alarmiert. Ein in der Nacht geborenes Kalb stürzte durch einen Spalt im Stallboden in die darunterliegende Güllegrübe. Der Besitzer alarmiert daraufhin über Notruf die Freiwillige Feuerwehr Fresing/Kitzeck zur Unterstützung zur Tierrettung. Bei der Anfahrt gab es allerdings Probleme...