51-Jährige wurde auf Schutzweg niedergefahren

Die 51-jährige Fußgängerin überquerte am Freitagabend gerade einen Schutzweg in Völs, als sie plötzlich von einem Auto erfasst wurde. Sie wurde zu Boden geschleudert und erheblich verletzt. Laut Polizei hat der 31-jährige Pkw-Lenker die Frau übersehen. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus nach Hall eingeliefert.