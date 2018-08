Korb-Verkäufer betrog Pensionistin: 800 Euro weg!

Immer wieder neue Betrügereien lassen sich Gauner einfallen. Jüngstes Beispiel: In Prägraten in Osttirol verkaufte am Mittwoch ein fahrender Händler einer Pensionistin zwei Holzkörbe um sage und schreibe mehr als 800 Euro. Am Ende war nicht nur das Geld weg, sondern auch die teuer erstandene Ware.