Züge ohne Klimaanlage lassen Pendler schwitzen

Wer regelmäßig mit der Bad Radkersburger Bahn pendelt, weiß: In einigen Garnituren auf der Strecke zwischen Graz und der südlichen Grenzstadt gibt es keine Klimaanlagen. Am Ende dieses besonders heißen Sommers fordern daher Betroffene in einem offenen Brief an die ÖBB eine raschere Modernisierung.