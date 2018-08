Wie am Sonntag: Karambolage mit fünf Fahrzeugen

Fünf Fahrzeuge waren um 10.20 Uhr in den Vorfall verwickelt. Offenbar kam es zu einem Auffahrunfall in Fahrtrichtung Norden, und drei weitere Fahrzeuge donnerten dann hinten drauf. Gröbere Verletzungen wurden nicht gemeldet. Der Tunnel wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Pkw, die im Tunnel waren, konnten diesen bald darauf verlassen. Die davor stehenden Fahrzeuge wurden umgeleitet. Nach Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Sperre gegen 11.45 wieder behoben.