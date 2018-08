Lob und Tadel für heimische Sozialpartnerschaft

„Nahezu keine Streiks in Österreich“

Die Linzer Soziologieprofessorin Susanne Pernicka verwies darauf, dass es aufgrund der Sozialpartnerschaft und der langen Tradition, Konflikte über Lohn und Arbeitszeit über Kompromisse zu lösen, in Österreich nahezu keine Streiks gibt. „Das unterscheidet Österreich von allen anderen europäischen Ländern.“ In den Jahren 2015 bis 2017 gab es in Österreich keinen einzigen Streik. Für Pernicka funktioniert die Sozialpartnerschaft in Österreich „gut“ und im Vergleich zu Deutschland habe Österreich einen deutlich kleineren Niedriglohnsektor.