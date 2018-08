NS-Parolen vor Passanten und in der Polizeistube

„Jede Verhaltensweise, wodurch NS-Gedankengut nach außen vermittelt wird“, so Staatsanwalt Leon-Atris Karisch, fällt unter das Verbotsgesetz. Und ein solches Verhalten habe der Angeklagte gesetzt: am 3. April 2016, zuerst am Franz-Josefs-Kai und dann nach der Festnahme sogar auf der Polizeiinspektion. Und Monate später, am 18. September, erneut. Beide male betrunken. Und durchaus auch mit „Tendenz zur Provokation“, verwies Karisch auf die zwei Vorstrafen. „Er hat ein Problem mit der Obrigkeit.“ Daneben versuchte der Blondling mit Rad-Diebstählen, Geld zu verdiene: sieben stahl er zwischen Dezember 2016 und Oktober 2017, teils mit einem Bolzenschneider, und verkaufte sie über den Online-Marktplatz „willhaben“.