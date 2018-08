Pflegen bis es nicht mehr geht - und dann?

Wie lauten die konkret?

Wir möchten in der oben erwähnten Nutzerinnenvertretergruppe fix vertreten sein - nicht bloß auf Anfrage, denn diese Gruppe hat Mitsprache und die brauchen wir auch. Es gibt ungeklärte Fragen in Sachen Regress: Wenn ein Kind ins (Alters-)heim kommt, gibt es dann Forderungen an die Eltern? Ich weiß es nicht. Pension- und Sozialversicherung: Die pflegenden Personen müssen ver- und abgesichert sein. Dann braucht es Therapiemöglichkeiten in Schulen. Zudem gibt es viele ungeklärte Fragen zur Mindestsicherung - da sind wir dran. Vor allem aber braucht es Pflegeplätze für junge Menschen. Denn wir pflegen bis es nicht mehr geht - aber was kommt danach?