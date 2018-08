Salzburgs Angst vor einem „halben Auswärtsspiel“

Brenzlig, brenzliger - Salzburg gegen Roter Stern Belgrad! Die Bullen brauchen morgen nach dem 0:0 im Hinspiel im Play-off zur Champions League einen Sieg, um erstmals in die Königsklasse einzuziehen. Heiß wird’s nicht nur auf dem Feld zugehen! In Belgrad hat es wegen rassistischer Fangesänge im Vorfeld ein Geisterspiel gegeben. Morgen wartet in Salzburg ein Hexenkessel - auf beide Teams!