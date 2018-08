Gruber erneut Sieger des Fuschlseelaufs

Der Salzburger Robert Gruber konnte zwar seinen Streckenrekord vom letzten Jahr nicht unterbieten, gewann bei herbstlichen Bedingungen aber souverän den Fuschlseelauf 2018. „Ich konnte mich von Anfang an absetzten, die Bedingungen waren in Ordnung, es hätte etwas wärmer sein können“, sagt der alte und neue Fuschlseelauf-Sieger Robert Gruber. Bereits vom Start weg übernahm er die Kontrolle und gab die Führungsposition bis ins Ziel nicht mehr ab. Er gewann schlussendlich vor Daniel Rohringer und Michael Urstöger.

Bei den Damen ging der Sieg an die Salzburgerin Agata Strausa. Ihre Zeit von 49.33 lag nur rund eine Minute über ihrem Streckenrekord von 2014. „Ich hatte ein gutes Gefühl, bei meinem Rekord von 2014 bin ich zu Beginn schneller gelaufen. Am Ende war es hart, da es zum Teil sehr rutschig war“, sagt die Siegerin und fügt hinzu: „Nächstes Jahr komme ich wieder.“

Knapp 400 Starter starteten auf der 12 Kilometer lange Runde, trotz der nassen Witterung. „Es war bei dem Regen und der Kälte nicht leicht für die Läufer. Ich bin stolz das trotzdem rund 400 Sportler an den Start gingen. Ich freue mich auf das nächste Jahr“, sagt Veranstalter Christian Braunstein.