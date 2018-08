Bauernherbst offiziell in Abtenau eröffnet

Schnalzer auf Pferden, bezaubernde Heuelfen und talentierte Musiker in ihrer traditionellen Tracht - so wurde der Bauernherbst offiziell am Sonntag in Abtenau im Lammertal eröffnet. Alles stand unter dem Thema „Land- und Forstwirtschaft damals wie heute.“ Im typischen Gewand wurde die Heumahd von einst gezeigt.