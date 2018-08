25 Zentimeter Neuschnee - und das schon im August

Ursprünglich wollten die Urlauber einige schöne Tage mit Wanderungen verbringen. Nun stehen die Autos mit Sommerreifen vor der beliebten Mehrlhütte. Die Gäste jedenfalls nehmen es mit Humor: „Wir haben alle vorgewarnt, doch keiner hat an so viel Neuschnee geglaubt. Als es dann in der Nacht aus Sonntag so weit war, haben sich alle voll gefreut“, erzählt die junge Hütten-Betreiberin weiter.