96-Jährige in Graz von Straßenbahn schwer verletzt

Gegen 10.30 Uhr führte der 35-Jährige die Straßenbahn vom Schönaugürtel kommend in Richtung Jakominiplatz. Als er sich dem Kreuzungsbereich mit der Conrad-von-Hötzendorf-Straße näherte, zeigte die Verkehrssignalanlage seinen Angaben zufolge für ihn „Freie Fahrt“. Daher bog der 35-Jährige nach links in die Conrad-von-Hötzendorf-Straße ein. Zur selben Zeit überquerte die 96-Jährige, laut Zeugenaussagen bei Grünlicht, auf einem Schutzweg die Gleisanlage in östliche Richtung. Als der 35-Jährige die Fußgängerin bemerkte leitete er sofort eine Gefahrenbremsung ein und gab ein Klingelsignal ab.