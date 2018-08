Plabutschtunnel wird vier Nächte lang gesperrt

In Fahrtrichtung Norden ist der Plabutschtunnel bekantlich ja schon längere Zeit nachts gesperrt. Grund sind Bauarbeiten im Zuge des Sicherheitsausbaus. Ab Montag wird nun auch die Röhre in Fahrtrichtung Süden von 20 Uhr abends bis 5 Uhr früh gesperrt. „Es stehen umfangreiche dringend erforderliche Wartungsarbeiten an der Entwässerung an“, erklärt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Auch beschädigte Teile der Tunnelelektrik werden ersetzt.