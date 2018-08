Ehefrau mit Polster erstickt: Sieben Jahre Haft

„Leben wollte sie auch nicht mehr“

Das Vertrauen in die Ärzte schwand mit jedem Mal. Knappe 30 Kilo wog sie in ihren letzten Lebenstagen. Eine Nichte rief den Amtsarzt, die Angst vor einer Zwangseinweisung stieg. „Das wollte sie nicht. Und leben wollte sie auch nicht mehr. Wir haben auch darüber gesprochen, dass unser Leben nicht mehr lebenswert ist und dass es am besten wäre, sich umzubringen. Sie hat mir zugestimmt“, so der Obersteirer.