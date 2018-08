59-Jähriger stürzte von Laderampe seines Lkw

Der 59-Jährige bediente gerade die Fernbedienung, um eine Ladung von seinem Lkw auf eine Baustelle zu hieven. Aus unbekannter Ursache stürzte er plötzlich von der Ladefläche in die Tiefe und schlug mit dem Gesicht und dem Bauch am Boden auf. Er erlitt schwere Verletzungen. Das Rettungsteam versorgte den Mann, der anschließend per Rettungshubschrauber C 12 zum Krankenhaus gebracht wurde.