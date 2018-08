Dirndl und Lederhose erobern Graz

Am Samstag (15. 9.) lautet das Motto „Volxmusik on Air“ - diesmal gleich mit vier Bühnen, auf denen ein buntes Programm an spritziger Volksmusik und traditionellen Klängen wartet. Die Blasmusik regiert auf dem Karmeliterplatz (fürs leibliche Wohl sorgt die Thermenregion Bad Waltersdorf) und erstmalig auch auf dem Freiheitsplatz. Eine weitere Neuheit wartet im Landhaushof: Der traditionsreiche Oberlandler Kirtag ist erstmals Teil des Aufsteirern-Festivals. Genießen ist angesagt in der größten Buschenschank der Stadt.