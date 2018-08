Kinderchirurg: „Die Regeln wurden nicht befolgt“

Es ist ein Fall, der an Tragik kaum zu überbieten ist: David starb im April elf Tage nach einer Operation am Salzburger LKH. Er atmete unbemerkt Erbrochenes ein. Nur 17 Monate alt wurde der Sprössling. Ein Arzt schrieb ein Gutachten über den Fall. Er sagt: „Es wäre so nicht geschehen, hätte man die Regeln eingehalten.“