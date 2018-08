Schwer verletzt: Lkw übersah junge Mopedlenkerin

Einsatz für den Rettungshubschrauber: Am Montag wollte ein Lkw-Lenker eine Mopedfahrerin (15) auf der B 73 überholen. Diese hatte aber bereits zum Links-Abbiegen angesetzt, was der Fahrer übersehen haben dürfte. Das Mädchen kam zu Sturz. Der Notarzt forderte den Helikopter an, der das Mädchen zur Kinderklinik in Graz flog.