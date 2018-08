Roncalli-Zauber: Umjubelte Österreich-Premiere

Modernste Technik: Holografien

Circus-Direktor Bernhard Paul hat den zeitgemäßen, modernen Circus erfunden und ist sicher, dass sich „der Circus alle 50 Jahre verändern muss. Die Zeiten haben sich geändert.“ So gibt es im Circus Roncalli keine Tiernummern mehr. Dass trotzdem Elefanten rund um die Manege stapften, ist modernster Technik zu verdanken: Der Holografie, an deren Umsetzung zwei Jahre lang getüftelt wurde und die in Innsbruck eine Weltpremiere erlebte.