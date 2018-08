Ärger um Airbnb-Vermietung im Gemeindebau

In einem GSWB-Wohnblock in Salzburg-Süd gibt es nun einen besonders krassen Fall: In einem Wohnblock der GSWB wird sogar eine 70 große Gemeindewohnung ungeniert als Urlauber-Unterkunft angepreist: „Ruhige Lage mit Blick auf die Salzach“, so der Mieter, der keiner Arbeit nachgeht und Sozialhilfeempfänger ist. Rund 500 € Miete kostet ihm die Wohnung, durch das illegale Vermieten nimmt er monatlich ein Vielfaches ein. Und das bereits seit etwa vier Jahren.