Die Lungauer sind bereit fürs große Derby

Sowohl Tamsweg als auch St. Michael verloren die ersten beiden Saisonspiele. Am dritten Spieltag - eine Woche vorm Lungauer Derby - durften sich auch die Kellerkinder der 1. Landesliga über Zählbares freuen. Die Tamsweger mussten 70 Minuten lang mit einem Mann weniger kämpfen. Giegerl sah nach Torraub eine harte rote Karte. Sie führten trotzdem bis zur 87. Minute mit 2:0. „Sie sind gut gestanden, waren aggressiv in den Zweikämpfen und haben auf Konter gelauert. Der Ausschluss hat uns auch überhaupt nichts geholfen“, sah auch Antherings Sektionsleiter Geier eine aufopfernd kämpfende Tamsweger Elf. Die Flachgauer retteten im Finish mit nur Müh und Not noch ein 2:2.