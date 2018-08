Genießen: Einmal noch so richtig Sommer!

„Bis Mittwoch ist es auf jeden Fall wunderschön“, macht Meteorologe Hannes Rieder (ZAMG) Lust auf Ausflüge und entspannte Stunden am See. Nur im Bergland kann es - wie auch schon am Sonntag - vereinzelt Schauer geben. Im Süden der Steiermark wird das Thermometer auf 30 bis 32 Grad klettern, im Marizallerland - dem steirischen „Kältepol“ - auch noch auf immerhin 27 bis 28 Grad.