Stark betrunkener Motorradfahrer prallte gegen Pkw

Ein stark betrunkener Motorradfahrer ist Samstagabend in der Obersteiermark gegen das Auto eines 63-Jährigen gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Murtaler war auf der Gemeindestraße Mitterbach in Richtung Knittelfeld unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Kurve gegen die Fahrerseite des Wagens krachte.