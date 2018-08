Mann (89) stürzte beim Beerenpflücken in den Tod

In der Steiermark hat sich am Samstag ein tödlicher Alpinunfall ereignet. Ein 89-jähriger Mann stürzte beim Beerenpflücken auf der Rassenbachalm am Hocheck eine rund acht Meter hohe Steilstufe in die Tiefe und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er verstarb Stunden später im Krankenhaus.