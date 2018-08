Koralmbahn: GKB will bald unter Strom stehen

100-Millionen-Euro-Marke geknackt

Während die GKB in der Steiermark auf den Westen und den Raum Graz beschränkt ist, bietet sie mit Partner RegioJet seit kurzem auch eine Verbindung zwischen Wien und Prag an. In den ersten zweieinhalb Monaten habe man 120.000 Passagiere verzeichnet, davon seien 70 Prozent internationale Touristen gewesen. Bei Österreichern und Tschechen gibt es also noch genügend Luft nach oben.