Vogel geknickt: „Schäme mich für diese Leistung“

Aussprache vertagt

Nach der 0:5-Pleite in Larnaka ließ Trainer Heiko Vogel gestern auf Zypern noch trainieren, verschob aber im Gegensatz zu Sportchef Kreissl („Ich habe mit den Spielern Tacheles geredet“) seine Aussprache mit der Mannschaft: „Das wäre möglicherweise eskaliert“, so der Deutsche. „Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich schäme mich dafür, dass ich mit meiner Mannschaft so eine Leistung abgeliefert habe. Wir haben nicht nur Graz schlecht vertreten, sondern auch die österreichische Liga. Das war eines Spiels auf dieser Ebene nicht würdig.“