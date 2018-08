Schloss Gamlitz war „erste Wahl“ der Ministerin

Tina Schütz ist seit Mai Pächterin des idyllischen Weinschlosses der Familie Melcher in Gamlitz, Hochzeiten sind quasi ihr Tagesgeschäft. Als die Anfrage der Ministerin gekommen ist, ist sie so damit umgegangen, wie sie’s mit allen anderen macht: „Südsteirisch gastfreundlich halt“, so die sympathische Gastronomin im „Krone“-Gespräch.