Oststeirer sackte hinter Steuer zusammen und starb

Ein 47-jähriger Autolenker hat am Freitag in der Oststeiermark hinter dem Steuer vermutlich einen Infarkt erlitten und ist in den Straßengraben gefahren. Sein 35-jähriger Beifahrer blieb dabei unverletzt und rief die Rettung. Der Oststeirer wurde ins Krankenhaus gebracht, starb aber wenig später, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.