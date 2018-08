Siebenschläfer nisteten sich in Ferienhaus ein

Im Herbst nehmen Siebenschläfer auch sehr gerne Nüsse und fettreiche Samen zu sich, um sich Winterspeck anzufuttern. Von ihrem lange dauernden Winterschlaf, den sie in Erdhöhlen verbringen, haben Siebenschläfer auch ihren Namen erhalten. Die Nager gehören zur Familie der Bilche und sind nachtaktiv. Obwohl sie so klein sind, fallen sie oft als Poltergeister in menschlichen Behausungen auf, vor allem auf Dachböden. Sie richten dort zwar keinen großen Schaden an, können aber durch ihr munteres Toben in der Nacht so manchem den Schlaf rauben. Dächer sollten daher gegen die Eindringlinge abgedichtet werden, riet "Vier Pfoten".