Bergnot: Zwei Alpinisten per Tau gerettet

Gegen 8.30 Uhr starteten die beiden Kärntnerinnen eine Wanderung von der Haindlkarhütte ausgehend über den Peternpfad in Richtung Planspitze. Kurz vor Mittag gerieten die beiden Alpinisten schließlich im Bereich des Peternpfades in eine Notlage, wobei sie aufgrund des schwierigen Weges weder vorwärts noch rückwärts kamen. Die 41-Jährige setzte schließlich einen Notruf ab. Einsatzkräfte konnten die beiden Alpinisten in der Folge mittels eines Hubschraubers des Bundesministeriums für Inneres unverletzt mit einem Tau bergen. Im Einsatz stand auch die Bergrettung Gesäuse sowie die Alpinpolizei.