25-Jähriger stürzte im Stubai in Gletscherspalte

Bange Momente durchlebte am Feiertag eine Dreierseilschaft am Stubaier Gletscher! Die drei Österreicher im Alter von 24, 25 un 62 Jahren bestiegen das Zuckerhütl, als der 25-Jährige plötzlich im nassen Firn durch eine Schneebrücke brach und in eine Gletscherspalte stürzte. Er zog sich dabei lediglich leichte Verletzungen zu.